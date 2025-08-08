Говорящий попугай помог британским полицейским выйти на наркоторговцев

Те научили птицу фразам, которые употребляли при продаже запрещенных веществ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Попугай по кличке Манго помог британской полиции накрыть большую банду наркоторговцев.

Дело в том, что они на свою голову научили Манго произносить фразы, которые используют при продаже запрещенных веществ, например, «два за 25». Полиция, сначала обнаружила попугая, потом владелицу — ею оказалась подружка главаря банды, ну а затем Манго вывел силовиков еще на 14 человек.

Все они отправлены за решетку, а вот о судьбе попугая-осведомителя не сообщается.

