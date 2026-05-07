Был на грани смерти: в Крыму спасли дельфина, обмотанного леской

Нить с каждым движением все глубже врезалась в плавники.

История спасения со счастливым финалом. В Крыму очевидцы заметили в акватории Черного моря дельфина, который едва не погиб из-за лески. Она обмоталась вокруг его туловища и мешала животному двигаться.

С каждым днем прочная нить все глубже врезалась в плавники. Млекопитающему грозила медленная мучительная смерть. Но ему на помощь пришли специалисты Центра спасения морских животных. Одна из сотрудниц нырнула в холодную воду и освободила дельфина от удавки.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременный дайвер Николь Айзек спасла дельфина, приплывшего к побережью Лос-Анджелеса с глубокими ранами. Она находилась на катере с напарницей, когда заметила на теле животного двух рыб-прилипал, которые впились в открытые раны и буквально поедали его.

Поведение дельфина поразило ныряльщиц. Когда Николь приблизилась, животное перевернулось на спину и замерло, позволяя людям провести необходимые манипуляции. Остальные члены стаи при этом не мешали процессу. Они кружили на некотором расстоянии, наблюдая за происходящим.

