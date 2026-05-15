Психолог Толстая: нарциссы красиво ухаживают и форсируют развитие отношений

Вычислить мужчину-нарцисса можно еще в самом начале отношений, уверена психолог и сексолог Елена Толстая. Методы «сканирования» потенциального бойфренда при правильном использовании могут спасти жизнь, физическое и психическое здоровье, так как романы с подобными персонами нередко заканчиваются травмами или даже трагедиями, подчеркнула специалист в беседе с 5-tv.ru.

Первый признак, который должен насторожить, — это сказочно красивые ухаживания. Никто не способен так потрясающе соблазнять, как нарциссы. Они буквально заваливают избранниц цветами и украшениями, планируют невероятные поездки, дарят массу впечатлений. И здесь-то большинство женщин дают слабину.

«Нарцисс будет делать все возможное для того, чтобы показать вам и убедить вас, что никто и никогда так вас не добивался», — заявила Толстая.

Второй признак — неспособность мужчины принять отказ. Слово «нет» выводит таких кавалеров из равновесия и заставляет идти на совсем не романтичные безумства. Попробуйте в самом начале отношений отказаться от какого-нибудь свидания. Нормальный мужчина поймет, что, возможно, вы устали, либо задержались на работе, либо просто не в настроении. В любом случае он предложит вам другой вариант для встречи.

«Нарцисс если не разозлится напрямую, то есть вы эту злость не увидите, может пропасть, например, на пару дней, таким образом якобы подчеркивая свою ценность. То есть, если вас что-то насторожит после вашего отказа, знайте, перед вами нарцисс», — подчеркнула психолог.

Третий красный флаг — скорость развития отношений. Специалист отметила, что самые опасные мужчины предельно быстро и смело решают дальнейшую судьбу своей едва сложившейся пары. С первого дня нарцисс заставляет даму чувствовать себя уникальной, особенной, лучшей в мире.

«Я предлагаю вам даже выцеплять фразы подобного характера: „Таких женщин, как ты, вообще не бывает на этой планете. Ты одна единственная, невероятная, как же мне с тобой повезло. Никто никогда в жизни не понимал меня так, как ты“… Вот эти крайние меры и ваше возвышение на определенный пьедестал тоже должны вас настораживать», — предупредила эксперт.

Четвертое свойство нарцисса — много долгих монологов с подчеркиванием собственной значимости. Он всегда будет говорить больше о себе, чем о других, хвастаться, привлекать внимание и восхищение.

Толстая заключила: если хоть на один из перечисленных сигналов вы обратите пристальное внимание. Понаблюдайте за поведением мужчины. Если он красив и блистателен, но страдает повышенной демонстративностью, вас вряд ли ждет «долго и счастливо». Нарциссы не способны на построение длительных связей, хотя сближаются достаточно быстро и могут предложить общую квартиру через неделю после знакомства, а позвать замуж — через месяц.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему женщины откладывают материнство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.