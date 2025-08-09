«Были какие-то сомнения»: Павел Табаков рассказал о творческом пути своего отца

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 53 0

Павел Табаков об отце: сомнения были неотъемлемой частью его работы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легендарный режиссер отличался неповторимым стилем, психологизмом в работах и огромной любовью к кино.

Отсутствие сомнений приводит к застою в одном амплуа и мешает творческому развитию. Об этом 5-tv.ru рассказал сын народного артиста СССР, актер Павел Табаков на открытии выставки «Олег Табаков. Судьба увлеченного человека», приуроченной к 90-летию со дня рождения великого актера.

По словам Павла, Олег Табаков всегда подходил к работе с сомнениями — но не из-за неуверенности в себе, а из стремления сделать каждый образ лучше.

«Не конкретно в таланте (сомневался — Прим. ред.), а, возможно, в том, что во время репетиций были какие-то сомнения — как лучше, что лучше сделать. Потому что если нет сомнений, то ты становишься заложником одного амплуа и думаешь, что у тебя все хорошо, но на самом деле это все плохо», — отметил Павел.

Выставка рассказывает о ключевых этапах жизни Олега Павловича: от первых выступлений до выдающихся театральных и киноролей, ставших частью культурного наследия страны. Экспозиция стала не только данью памяти, но и напоминанием о масштабе личности, которая повлияла на целые поколения артистов.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Машков говорит о молодых актерах Театра Табакова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Су-34 ударил по пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:54
Силы ПВО отразили атаку украинского дрона на Москву
9:46
В Стерлитамаке 15 человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси
9:14
«Жалко девочку»: участница «Дома-2» Захарова отреагировала на смерть Малининой
8:52
В нацразведке США оценили план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
8:38
«Были какие-то сомнения»: Павел Табаков рассказал о творческом пути своего отца

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс