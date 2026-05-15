Вопросов больше, чем ответов: итоги напряженного визита Трампа в Китай

Ведь за последние десять месяцев Трамп уже второй раз летит в Азию, чтобы поговорить с Председателем Си. То есть он понимает, где и кому больше надо решать вопросы. Из Пекина тему продолжит обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Первый рабочий день официальный и фактически подошел к концу. Трамп в своем кортеже, вот он сейчас проезжает мимо нас, возвращается в гостиницу. Есть время подумать о произошедшем и подготовиться к новому дню визита.

Договорились о многом. И, в общем, ни о чем серьезном. Да, в США пойдут китайские инвестиции, да, проведут неформальный саммит АТЭС и группы двадцати. А что, например, с иранским вопросом? В интервью Fox News Трамп вроде говорит об успехах.

«Он сказал, что не будет предоставлять военную технику. Это серьезное заявление. Но они закупают там большую часть нефти и хотели бы продолжать это делать», — заявил американский президент.

И что теперь? США прекратят блокаду Ормузского канала? Есть план, как закончить войну с Ираном? Неясно. Но не отменять же из-за этого банкет.

«Мы должны быть партнерами, а не соперниками. Более миллиарда четырехсот миллионов китайцев, наследников цивилизации, которой уже 5 тысяч лет. И 300 миллионов американцев, которые в этом году отмечают независимость своей страны», — заявил Си Цзиньпин.

С одной стороны — сказал правильные вещи, с другой — еще раз напомнил американцам, с каким древним и многочисленным народом они ведут диалог. Трамп ответил приглашением.

«Для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября. Мы с нетерпением ждем этого», — отметил Трамп.

Здесь каждый раскрылся. Маск фотографировался и корчил рожи. Хегсет налаживал связи с китайскими военными — как мог. Рубио бродил по залу в одиночестве. Конгломерат воротил политики и бизнеса — говорят, они оставили свои главные гаджеты в США, чтобы тут их не взломали китайские коммунисты. Атмосфера недоверия царила и на торжественной церемонии приветствия. Начиная с рукопожатия: Си не дал Трампу перетянуть его руку. А что в политике, кто кого перетянет?

Визит государственный. Поэтому положены и военные. И дети с флажками Китая и США. Трамп, до этого будто поникший, только сейчас заулыбался. Здесь, как он выражается, у него нет козырей. Дома оппозиция и даже соратники давят — надо двигать большую политику, а не торговаться. Но двигать не получается. Тот же тайваньский вопрос — до сих пор риторический.

«Си Цзиньпин отметил, что если тайваньский вопрос будет урегулирован, двусторонние отношения сохранят стабильность. В противном случае возможны столкновения и даже конфликты», — сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Но госсекретарь Рубио настаивает — по Тайваню не договорятся.

«Политика США по вопросу Тайваня на сегодняшний день и после сегодняшней встречи не изменилась. Они всегда поднимают этот вопрос. Мы всегда четко обозначаем нашу позицию и переходим к другим темам», — утверждает он.

Каждый китаец знает: отношения между странами сейчас не лучшие. Но за важными разговорами следят. И на посадке в самолет. И на борту тоже.

Тем для разговоров много. С глазу на глаз лидеры пообщались во время прогулки у Храма неба. Что обсуждали? Возможно, пошлины, которыми США обложили китайских производителей? Или о том, что госсекретарь США все еще считает Китай геополитическим противником. Тогда получается, похвала Трампа — опасная лесть?

«Вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я так говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», — отметил хозяин Белого дома.

Но от таких речей у китайцев выработалось противоядие. Здесь помнят: первоначально визит Трампа был намечен на конец марта. Именно тогда он начал удары по Ирану в попытке взять под контроль китайскую нефть. Но тогда что-то пошло не так. Как и сейчас, на этих переговорах.

