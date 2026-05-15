Бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за проблем с сердцем

Отрекшуюся от престола 86-летнюю королеву Дании Маргрете II госпитализировали с подозрением на сердечный недуг. Ближайшие дни она проведет в Национальной королевской больнице Ригсхоспиталет в Копенгагене. Об этом сообщили представители пресс-службы монаршего двора.

«Сегодня днем Ее Величество королева Маргрете была госпитализирована в больницу Ригсхоспиталет в связи с проблемами с сердцем», — сказано в заявлении.

На выходных медики будут наблюдать за состоянием бывшей королевы и проводить все необходимые обследования. Как отметили во дворце, Маргрете II устала, но не теряет самообладания и пребывает «в хорошем настроении». Подробности обещали раскрыть позднее.

Маргрете II правила Данией с 1972 года. 14 января 2024-го, спустя 52 года, она добровольно отказалась от своих обязательств в пользу сына Фредерика X. Это первый за почти 900 лет подобный добровольный шаг датского монарха.

Несмотря на уход на покой, королева остается популярной в народе. Она по-прежнему носит титул Ее Величества, активно участвует в публичных мероприятиях и путешествует. Недавно Маргрете побывала в Швеции на праздновании 80-летия короля Карла XVI Густава.

