«Позиция незрелого зрителя»: Чиповская о хейтерах нового «Гамлета»
Актриса считает, что не стоит спешить с выводами и воспринимать все новое в штыки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Анна Чиповская назвала хейтеров нового спектакля «Гамлет» незрелыми зрителями
Актриса Анна Чиповская заступилась за новую постановку «Гамлет» в МХТ им. Чехова, заявив, что неготовность к экспериментам говорит о незрелости зрителя. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-показе спектакля.
«Позиция „я не понимаю или мне не нравится, и значит это плохо“ — это позиция незрелого зрителя и человека», — заявила актриса.
По ее мнению, люди слишком часто спешат с выводами, не давая шанса открыть для себя что-то новое.
Зрители действительно скептически восприняли переосмысление классики. Им не понравилось, что вместо поединков на шпагах герои играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки и носят костюмы из фольги. Исполнитель главной роли, актер Юра Борисов, и вовсе появляется на сцене на роликовых коньках, изображая Гамлета с синдромом Туретта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чиповская призналась, что завидует профессионализму Борисова. По ее словам, он постоянно приносит в проекты что-то свое.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
46%
Нашли ошибку?