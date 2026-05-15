«Позиция незрелого зрителя»: Чиповская о хейтерах нового «Гамлета»

Актриса считает, что не стоит спешить с выводами и воспринимать все новое в штыки.

Актриса Анна Чиповская заступилась за новую постановку «Гамлет» в МХТ им. Чехова, заявив, что неготовность к экспериментам говорит о незрелости зрителя. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-показе спектакля.

«Позиция „я не понимаю или мне не нравится, и значит это плохо“ — это позиция незрелого зрителя и человека», — заявила актриса.

По ее мнению, люди слишком часто спешат с выводами, не давая шанса открыть для себя что-то новое.

Зрители действительно скептически восприняли переосмысление классики. Им не понравилось, что вместо поединков на шпагах герои играют в настольный теннис книгами, устраивают техно-вечеринки и носят костюмы из фольги. Исполнитель главной роли, актер Юра Борисов, и вовсе появляется на сцене на роликовых коньках, изображая Гамлета с синдромом Туретта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чиповская призналась, что завидует профессионализму Борисова. По ее словам, он постоянно приносит в проекты что-то свое.

