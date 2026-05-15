Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
Серия атак была отражена в течение получаса.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников, приближавшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Согласно публикациям, первая атака была зафиксирована вскоре после полуночи. В течение неполных 30 минут российские военнослужащие сбили все пять дронов. Подробностей мэр не приводит, в том числе относительно возможных пострадавших и разрушений.
С 9 по 12 мая было объявлено перемирие в связи с празднованием Дня Победы. За эти дни от обстрелов украинских боевиков в Херсонской области погибли два человека, еще восемь получили ранения. Формирования ВСУ наносили удары с помощью БПЛА, сбрасывали взрывчатку, в одном из населенных пунктов мужчина и женщина наехали на мину на автомобиле.
Ранее 5-tv.ru писал, что двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадали в результате атаки украинских беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
- 8 мая
- Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 20
- 8 мая
- Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
- 7 мая
- Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
- 5 мая
- Силы ПВО отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших на Москву
- 5 мая
- В небе над Москвой сбили еще один беспилотник
- 4 мая
- Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
- 4 мая
- Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву БПЛА
- 3 мая
- Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Читайте также
46%
Нашли ошибку?