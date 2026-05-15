Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников, приближавшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Согласно публикациям, первая атака была зафиксирована вскоре после полуночи. В течение неполных 30 минут российские военнослужащие сбили все пять дронов. Подробностей мэр не приводит, в том числе относительно возможных пострадавших и разрушений.

С 9 по 12 мая было объявлено перемирие в связи с празднованием Дня Победы. За эти дни от обстрелов украинских боевиков в Херсонской области погибли два человека, еще восемь получили ранения. Формирования ВСУ наносили удары с помощью БПЛА, сбрасывали взрывчатку, в одном из населенных пунктов мужчина и женщина наехали на мину на автомобиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадали в результате атаки украинских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.