Bloomberg: Россия и США работают над соглашением по Украине

Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

«Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении конфликта на Украине <…> американские и российские чиновники работают над соглашением по территориям для планируемого саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — отмечается в публикации.

Как утверждают источники Bloomberg, соглашение в свою очередь закрепит территориальные успехи России. В то же время уточняется, что Вашингтон стремится заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников в этом соглашении. В материале сообщается, что такое сотрудничество далеко не гарантировано.

Bloomberg также уточняет, что Украине, вероятно, придется согласиться с потерей территории. Опасения же Европы связаны с тем, что ей придется следить за соблюдением режима прекращения огня.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Они обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о результатах встречи с Уиткоффом.

