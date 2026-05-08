«Кое-что от Зеленского»: Фицо привез Путину послание от президента Украины

Светлана Стофорандова Журналист

Передать письмо премьер Словакии еще не успел, так как у него еще не было личной встречи с российским лидером.

Песков подтвердил, что Фицо привез Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует передать президенту России Владимиру Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Информацию о том, что Фицо привез в Москву письмо, представитель Кремля прокомментировал кратко, подтвердив слова самого премьера, сказанные ранее в телеэфире.

«Фицо задавали вопрос в эфире. Да, он сказал, что передаст кое-что от Зеленского», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента России уточнил, что личная встреча Путина и Фицо еще не состоялась. Ожидается, что лидеры двух стран пообщаются в ближайшее время в рамках визита словацкого премьера на празднование Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время личной встречи с Путиным премьер Словакии намерен обсудить пути прекращения конфликта на Украине. Также Фицо планирует задать российскому лидеру ряд вопросов.

