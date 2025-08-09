«Вот вам секрет»: как Решетова приходила в форму после родов

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 20 0

Модель Анастасия Решетова: скорость похудения увеличилась благодаря грудному вскармливанию

Решетова раскрыла секреты своей стройной фигуры после родов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Во время беременности модель набрала лишние девять килограммов.

Известная российская модель Анастасия Решетова откровенно рассказала своим подписчикам, что грудное вскармливание и послеродовой стресс сыграли большую роль в похудении после родов сына Ратмира. Об этом модель поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Анастасии, сначала она дала себе слабину и ни в чем не отказывала, так как думала, что во время беременности это оправдано. Однако вскоре она пересмотрела свои взгляды и сделала акцент на правильном питании и уходе за телом.

Во время беременности Решетова придерживалась определенных правил: старалась не переедать перед сном, сохраняла привычный режим питания и много времени проводила на свежем воздухе. Более того, она не прекращала занятия спортом.

«До разрешенного врачами срока я даже занималась и много гуляла. Кстати, вот вам секрет: скорость похудения увеличилась благодаря грудному вскармливанию», — рассказала модель.

Анастасия призналась, что после родов ей нужно было избавиться от лишних девяти килограммов.

Отношения Анастасии Решетовой и певца Тимати начались в 2015 году. В октябре 2019 года у пары родился первый общий ребенок — Ратмир. В 2020 году модель сообщила в своих соцсетях о расставании. Сейчас они сохраняют дружеские отношения из-за сына. У Тимати также есть дочь от модели Алены Шишковой — Алиса. А вскоре рэпер станет отцом в третий раз. Его нынешняя девушка рэпера Валентина Иванова беременна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в семье Тимати разлад перед рождением третьего ребенка.

