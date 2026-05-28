Госвизит на высшем уровне: как Путина встретили в Казахстане

Владимир Путин прибыл в Казахстан не без приятных сюрпризов. И речь даже не о внушительной бизнес-делегации из Москвы, которая насчитывает 30 человек. Наш обозрветель Виктор Синеок все расскажет.

Рев двигателей, моментальный пролет истребителей над российским «Илом». Это одна из причин, по которой казахстанская сторона настояла на государственном статусе визита. Случай исключительный, с госвизитом российский президент уже прилетал, но надо было устроить эффектную встречу.

«Самолет Владимира Путина приземлился и заканчивает движение по взлетно-посадочной полосе. Здесь, в аэропорту, все готово к торжественной встрече: ждет военный оркестр и воспитанники музыкальной школы», — отметил обозреватель.

А главное, что прямо у трапа Владимира Путина встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президенты прошли под торжественную музыку и задержались, чтобы досмотреть церемонию до конца.

«Церемония встречи в самом разгаре. Вертолеты Ми-8 несут вертолеты флаги России и Казахстана, а президенты смотрят на это со ступенек аэропорта», — подчеркнул Синеок.

Красивая, но очень сложная в организации встреча. Во многом, потому что к ней привлекли детей. Те стойко отмахали флажками даже после окончания церемонии. Потом они признались, что к встрече готовились долго.

«Надо было сначала репетировать, потом одеться и ждать президента. Репетировали два дня», — рассказала одна из воспитанниц музыкальной школы.

А внутри Путину еще и баянисты сыграли.

Второй госвизит за один президентский срок — исключение, но его сделали по просьбе казахстанской стороны, чтобы подчеркнуть уровень отношений между странами.

В городе перед прилетом Путина навели особую обстановку. Символика и флаги двух стран в столице Казахстана буквально на каждом шагу, что подчеркивает важность этого визита. Многие горожане фотографируют их себе на память.

Визит Владимира Путина в Казахстан точно запомнится. Накануне прилета Путин обо всем подробно написал в статье и отметил, например, прочные экономические связи.

«С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», — указал Путин.

Наши инвестиции в экономику Казахстана составляют больше 30 млрд долларов. Через территорию России на мировые рынки идет больше 80% казахстанской нефти. Сложно перечислить сферы, в которых страны ведут взаимовыгодное сотрудничество. В гуманитарной — тоже особые отношения.

«В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича. В марте в Москве первая министерская конференция дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире», — отметил Путин.

А еще перед визитом с Дальнего Востока в Казахстан доставили четырех амурских тигров: двоих взрослых хищников и двоих тигрят. Сейчас они в центре реабилитации. Это подарок России. Вместе страны восстанавливают популяцию тигров в Казахстане.

Путин отдельно подчеркнул, что беседы с президентом Токаевым всегда проходят в доверительном ключе.