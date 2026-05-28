Село в Приморье на сутки было отрезано от мира из-за обрушения моста

Село Сиваковка в Приморье на сутки отрезало от мира из-за обрушения моста

Село Сиваковка в Хорольском муниципальном округе Приморского края осталось отрезанным от внешнего мира после аварии на мосту дороги «Хороль — Реттиховка — Арсеньев — Сиваковка». Об этом рассказали представители правоохранительных органов и краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 27 мая. На переправу выехал слишком тяжелый грузовик, и конструкция обрушилась. Машина была перегружена более чем в два раза. По данным сотрудников полиции и прокуратуры, власти объявили в округе режим ЧС.

Власти региона организовали временную лодочную переправу для доставки в село товаров первой необходимости и восстановления связи с населением. Местная администрация предупредила людей, что в ближайшее время они смогут получить необходимые продукты и услуги благодаря данной переправе.

Для защиты населенного пункта от ЧС неподалеку от него дежурит автомобиль МЧС, сотрудники ведомства в любой момент готовы оказать помощь. Власти контролируют ситуацию и принимают все возможные меры для устранения последствий обрушения. Ведутся работы по восстановлению дорожного сообщения, но точные сроки завершения ремонта еще не определены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье столкнулись сразу 13 машин. По словам очевидцев, большегруз на высокой скорости вылетел на встречную полосу. Погиб один человек, пострадали шестеро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.