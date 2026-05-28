Село в Приморье на сутки было отрезано от мира из-за обрушения моста

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

В связи с аварией в Хорольском округе объявили режим ЧС.

Село в Приморье отрезало от мира из-за обрушения моста

Фото: Полиция Приморья, Прокуратура Приморского края

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Село Сиваковка в Приморье на сутки отрезало от мира из-за обрушения моста

Село Сиваковка в Хорольском муниципальном округе Приморского края осталось отрезанным от внешнего мира после аварии на мосту дороги «Хороль — Реттиховка — Арсеньев — Сиваковка». Об этом рассказали представители правоохранительных органов и краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 27 мая. На переправу выехал слишком тяжелый грузовик, и конструкция обрушилась. Машина была перегружена более чем в два раза. По данным сотрудников полиции и прокуратуры, власти объявили в округе режим ЧС.

Власти региона организовали временную лодочную переправу для доставки в село товаров первой необходимости и восстановления связи с населением. Местная администрация предупредила людей, что в ближайшее время они смогут получить необходимые продукты и услуги благодаря данной переправе.

Для защиты населенного пункта от ЧС неподалеку от него дежурит автомобиль МЧС, сотрудники ведомства в любой момент готовы оказать помощь. Власти контролируют ситуацию и принимают все возможные меры для устранения последствий обрушения. Ведутся работы по восстановлению дорожного сообщения, но точные сроки завершения ремонта еще не определены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье столкнулись сразу 13 машин. По словам очевидцев, большегруз на высокой скорости вылетел на встречную полосу. Погиб один человек, пострадали шестеро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Расчеты FPV-дронов уничтожили две гаубицы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:00
Задобрить русалок и разбогатеть с помощью березы: что можно и нельзя делать на Семик
7:00
Диеты больше не нужны? Как похудеть, просто наладив режим сна
6:52
США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом
6:38
Село в Приморье на сутки было отрезано от мира из-за обрушения моста
6:24
Госвизит на высшем уровне: как Путина встретили в Казахстане

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Вам улыбаются, а потом оскорбляют? Что стюардессы на самом деле говорят о пассажирах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео