Пепловый выброс на высоту более 11,5 км произошел из вулкана Ключевской

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Ему присвоили «красный» код авиационной опасности.

На вулкане Ключевский на Камчатке произошел пепловый выброс

Фото: © РИА Новости/Наталия Акбирова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пепловый выброс на высоту более 11,5 км произошел из вулкана Ключевской. Шлейф пепла от извержения достиг ширины один километр над кратером, а на расстоянии десяти километров от сопки расширился до восьми километров. Об этом говорится в Telegram-канале Института вулканологии ДВО РАН.

В поселке Ключи пеплопад продолжался всю ночь. Там, как и в населенном пункте Усть-Камчатск, уже начались масштабные работы по уборке последствий извержения. Коммунальные службы очищают от пепла улицы, дворы и крыши зданий.

«На уборке вулканического пепла задействованы пять единиц техники», — рассказал глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

По последним данным ученых, вулкану Ключевский был присвоен «красный» код авиационной опасности. В случае пеплопада спасатели настоятельно рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что 30 июля на Камчатке произшло мощное землетрясение. Из-за этого как минимум пять вулканов проснулись. Также полуостров смог сдвинуться на два метра в сторону Курил или США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
Манул Тимофей из Московского зоопарка стал самым обсуждаемым котом в СМИ
8:01
Пепловый выброс на высоту более 11,5 км произошел из вулкана Ключевской
7:45
Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
7:39
«Чрезвычайно символично»: политолог о выборе Аляски для будущей встречи Путина и Трампа
7:17
Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
7:00
«Достичь общих позиций»: Украина и Запад проведут саммит перед встречей Путина и Трампа

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс