Пепловый выброс на высоту более 11,5 км произошел из вулкана Ключевской. Шлейф пепла от извержения достиг ширины один километр над кратером, а на расстоянии десяти километров от сопки расширился до восьми километров. Об этом говорится в Telegram-канале Института вулканологии ДВО РАН.

В поселке Ключи пеплопад продолжался всю ночь. Там, как и в населенном пункте Усть-Камчатск, уже начались масштабные работы по уборке последствий извержения. Коммунальные службы очищают от пепла улицы, дворы и крыши зданий.

«На уборке вулканического пепла задействованы пять единиц техники», — рассказал глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

По последним данным ученых, вулкану Ключевский был присвоен «красный» код авиационной опасности. В случае пеплопада спасатели настоятельно рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что 30 июля на Камчатке произшло мощное землетрясение. Из-за этого как минимум пять вулканов проснулись. Также полуостров смог сдвинуться на два метра в сторону Курил или США.

