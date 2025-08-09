Число пострадавших при хлопке газа в Стерлитамаке выросло до 25 человек

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Для оказания помощи пострадавшим в ЧП из Уфы вылетели бригады врачей.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате хлопка газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке, по последним данным, пострадали 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи», — написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Хлопок газа без последующего горения произошел в кирпичном здании на улице Техническая сегодня, 9 августа.

В публикации министр здравоохранения республики также говорится, что для оказания помощи пострадавшим в ЧП в Стерлитамак из Уфы вылетели бригады врачей. Среди них — реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

«Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке», — добавил Айрат Рахматуллин.

В ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники

Ранее 5-tv.ru писал, что 25 июля в многоэтажном доме в Саратове прогремел взрыв. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе ребенок.

