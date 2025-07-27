В Саратове завершились поисково-спасательные работы после взрыва газа в доме

В Саратове завершены поисково-спасательные работы в жилом доме на улице Блинова, где накануне произошел взрыв газа. Об этом вечером сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«По состоянию на 19:00 поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На месте трагедии были обнаружены тела семи погибших, среди них — один ребенок. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы.

С 28 июля специалисты начнут проверку технического состояния четвертого и пятого подъездов поврежденного здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове погибла семья. Спасатель признался, что, когда обнаружил тело ребенка, ему на мгновение показалось, что мальчик дышит. Рядом находился мужчина без признаков жизни — позже стало известно, что это отец ребенка. Под завалами также нашли мать.

Взрыв в многоэтажке произошел 25 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.