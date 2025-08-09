В Подмосковье задержали подозреваемых по делу об ограблении «Почты России»

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на почту на юге Москвы

Следы привели полицию в городской округ Серпухов.

В Подмосковье стражи порядка задержали пять человек, которых подозревают в вооруженном нападении на почтовое отделение на юге столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений «Почты России», — написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, оперативники московской полиции вышли на след предполагаемых участников преступления и задержали их в городском округе Серпухов. Все пятеро доставлены в отдел полиции, где с ними работают следователи.

У задержанных изъяли 142 тысячи рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Нападение произошло 8 августа в районе Царицыно. По предварительным данным, двое в масках, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и скрылись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как скажется ограбление на клиентах «Почты России». Сотрудники отметили, что клиенты компании не понесут убытков, так как средства предприятия застрахованы.

