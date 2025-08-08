Преступление расследуется: как скажется ограбление «Почты России» на ее клиентах

Утром 8 августа двое злоумышленников угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет, и похитили почти пять миллионов рублей.

Ограбление на юге Москвы не скажется на клиентах «Почты России». Об этом заявили представители компании в беседе в 5-tv.ru.

«Наши сотрудники не пострадали. Мы оказываем содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления. Денежные средства, которыми оперирует Почта России, застрахованы», — рассказали сотрудники.

Утром 8 августа двое злоумышленников в масках ограбили отделение «Почты России» на юге Москвы. Они угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет, и похитили порядка 4,8 миллиона рублей.

Во время ограбления внутри находился только один сотрудник, который не пострадал. После преступления грабители скрылись на автомобиле, предположительно на такси.

Сейчас полиция и прокуратура столицы ведут поиски преступников и контроль за ходом расследования.

