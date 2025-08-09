Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в селе Байцуры Борисовского района

Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Супружеская пара стала жертвами атаки украинского беспилотника в селе Байцуры Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался на месте, получив смертельные ранения при ударе дрона по движущемуся автомобилю.

«Его супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем официальном Telegram-канале.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 регионов России. Больше всего вражеских дронов было направлено на Курскую область — 28 беспилотников. Над Брянской и Калужской областями ПВО РФ перехватили по 13 БПЛА. В небе над Тульской областью было уничтожены десять украинских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско
13:46
Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области
13:35
В Театре Комиссаржевской сделали заявление о прощании с Иваном Краско
13:27
Спорт вне политики? Байден хотел выслать Овечкина из США
13:02
В Подмосковье задержали подозреваемых по делу об ограблении «Почты России»
12:52
Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс