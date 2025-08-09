Супруги погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Супружеская пара стала жертвами атаки украинского беспилотника в селе Байцуры Борисовского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался на месте, получив смертельные ранения при ударе дрона по движущемуся автомобилю.

«Его супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем официальном Telegram-канале.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 регионов России. Больше всего вражеских дронов было направлено на Курскую область — 28 беспилотников. Над Брянской и Калужской областями ПВО РФ перехватили по 13 БПЛА. В небе над Тульской областью было уничтожены десять украинских дронов.

