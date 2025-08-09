Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

ВСУ пытались атаковать 12 городов.

ПВО России за ночь уничтожили 97 украинских беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 97 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем официальном Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 (по Москве.- Прим.ред) 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 регионов России. Больше всего вражеских дронов было направлено на Курскую область — 28 беспилотников. Над Брянской и Калужской областями ПВО РФ перехватили по 13 БПЛА. В небе над Тульской областью было уничтожены десять украинских дронов.

Также в ночь на 9 августа ВСУ пытались атаковать Орловскую, Белгородскую, Ростовскую, Липецкую области. Кроме того, БПЛА ВСУ были направлены на Крым и Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 авг
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
8 авг
Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
8 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников
7 авг
В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
7 авг
Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ
7 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника
7 авг
Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА
7 авг
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
6 авг
Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
6 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:19
Манул Тимофей из Московского зоопарка стал самым обсуждаемым котом в СМИ
8:01
Пепловый выброс на высоту более 11,5 км произошел из вулкана Ключевской
7:45
Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами России
7:39
«Чрезвычайно символично»: политолог о выборе Аляски для будущей встречи Путина и Трампа
7:17
Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
7:00
«Достичь общих позиций»: Украина и Запад проведут саммит перед встречей Путина и Трампа

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс