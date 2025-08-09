Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

Во время визита Ибрагима Искандара сопровождал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Король Малайзии султан Ибрагим Искандар побывал на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России», где его сопровождал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Зарубежному гостю представили различные модели вертолетов, выпускаемых на предприятии: Ми-38 с улучшенным салоном, транспортный Ми-8МТВ-1 и его премиум-версию, а также легкие «Ансаты», предназначенные для полиции и медицинских служб.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов назвал приезд монарха значимым событием для компании.

«Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA). Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией», — подчеркнул он.

По данным холдинга, продукция завода используется в 96 странах мира.

Напомним, султан Ибрагим Искандар прибыл в Россию 5 августа в рамках своего первого государственного визита. Самолет монарха приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным король отметил лидерские качества российского главы и подчеркнул, что дипломатические отношения между Россией и Малайзией длятся почти 60 лет. Он выразил готовность укреплять двусторонние связи. Путин, в свою очередь, поблагодарил Малайзию за поддержку и отметил активное взаимодействие стран на международных площадках.

Ранее, писал 5-tv.ru, султан Ибрагим рассказал Путину о давней мечте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Иран заявил о несогласии с созданием коридора через Армению
20:14
Яхт-клуб, роскошный банкет и звездные гости: как прошла свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць
19:51
ЕС и Киев предложили собственный план по урегулированию конфликта на Украине
19:28
В Великобритании произошла утечка радиоактивной воды с военной базы
19:11
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
18:49
«Самое стратегическое место в мире»: сенатор США о встрече Путина и Трампа на Аляске

Сейчас читают

Легенда театра и кино: ушел из жизни народный артист России Иван Краско
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Условный мент. Начало»: в Пскове стартовали съемки спецсерий популярного детектива
Первый народный артист РФ: Лучшие актерские работы Ивана Краско

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс