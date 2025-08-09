Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод

Король Малайзии султан Ибрагим Искандар побывал на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России», где его сопровождал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Зарубежному гостю представили различные модели вертолетов, выпускаемых на предприятии: Ми-38 с улучшенным салоном, транспортный Ми-8МТВ-1 и его премиум-версию, а также легкие «Ансаты», предназначенные для полиции и медицинских служб.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов назвал приезд монарха значимым событием для компании.

«Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA). Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией», — подчеркнул он.

По данным холдинга, продукция завода используется в 96 странах мира.

Напомним, султан Ибрагим Искандар прибыл в Россию 5 августа в рамках своего первого государственного визита. Самолет монарха приземлился в московском аэропорту Внуково-2.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным король отметил лидерские качества российского главы и подчеркнул, что дипломатические отношения между Россией и Малайзией длятся почти 60 лет. Он выразил готовность укреплять двусторонние связи. Путин, в свою очередь, поблагодарил Малайзию за поддержку и отметил активное взаимодействие стран на международных площадках.

