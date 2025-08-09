Безумие и отвага? Мужчина совершил прыжок с парашютом с Эйфелевой башни

При спуске на землю его задержала полиция.

Парижская полиция задержала троих мужчин, которые взобрались на Эйфелеву башню. Один из них совершил прыжок с парашютом. Об этом сообщила газета Journal du Dimanche.

«Примерно в 5:20 (6:20 мск. — Прим. Ред.) служба безопасности парижского монумента заявила о присутствии трех человек, поднимавшихся на сооружение. Почти час спустя один из них даже спрыгнул с парашютом, после чего был задержан на земле без происшествий недалеко от Марсового поля», — сказано в материале.

Двое других спустились вместе с сотрудниками группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарными. После этого всех троих передали полиции.

Задержанные обвиняются в несанкционированном проникновении на объект, который является памятником архитектуры.

