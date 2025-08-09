Безумие и отвага? Мужчина совершил прыжок с парашютом с Эйфелевой башни
Фото: Jumeau Alexis/ABACA/ТАСС
При спуске на землю его задержала полиция.
Парижская полиция задержала троих мужчин, которые взобрались на Эйфелеву башню. Один из них совершил прыжок с парашютом. Об этом сообщила газета Journal du Dimanche.
Двое других спустились вместе с сотрудниками группы вмешательства в опасных условиях (GRIMP) и пожарными. После этого всех троих передали полиции.
Задержанные обвиняются в несанкционированном проникновении на объект, который является памятником архитектуры.
