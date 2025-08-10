Найденный археологами в Италии череп был искусственно изменен более 12 тысяч лет назад

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Его намеренно удлинили при жизни человека.

Искусственно измененный более 12 тысяч лет назад череп обнаружили в Италии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Итальянские археологи обнаружили череп, который был искусственно модифицирован более 12 тысяч лет назад. О находке рассказывает портал Scientific Reports.

Череп был найден еще в 1970-х годах у побережья Италии. Он принадлежал охотнику. Еще тогда особое внимание исследователей привлекла его форма — он был удлинен. Изначально ученые предположили, что изменения могли быть результатом травмы или болезни, перенесенной в детстве.

Только современные технологии смогли доказать, что изменения были сделаны намеренно. Согласно новой теории, в детстве обладателю черепа плотно обматывали голову тканью, чтобы изменить ее форму. Вероятно, удлиненный череп мог говорить об обладании особым статусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о затонувшем городе на Иссык-Куле. Установлено, что древнее поселение было основано здесь еще в X веке. Спустя пять столетий в результате землетрясений город ушел под воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Найденный археологами в Италии череп был искусственно изменен более 12 тысяч лет назад
7:20
Столичного предпринимателя обвинили в мошенничестве с «Пушкинским картами»
7:07
Участник нападения на «Крокус» проходил обучение в Афганистане
6:49
Частные дома в Ростовской области повреждены в результате атаки дронов ВСУ
6:27
Неизвестные подожгли несколько автомобилей в Хабаровске
6:15
Политолог указал на заблуждение ЕС в отношении реального положения дел на Украине

Сейчас читают

«Впереди сложная дипломатическая работа»: политолог оценил вероятные итоги встречи Путина и Трампа
Актриса Лариса Луппиан высказалась о Краско: «Он был замечательным»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс