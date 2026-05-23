Видеорегистратор зафиксировал момент удара беспилотника по центру Луганска

На записи зафиксирован момент детонации рядом с оживленным участком городской застройки.

Появились видеокадры атаки беспилотного летательного аппарата по центральной части Луганска. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На видео попал момент взрыва в районе городской инфраструктуры, где расположены магазины, аптека и точки общественного питания.

Ранее информацию об атаке подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в результате удара пострадали два человека. Медики оперативно доставили их в больницу, угрозы для жизни нет.

Судя по опубликованным кадрам, беспилотник сдетонировал рядом с аптекой и цветочным магазином. В этом районе традиционно высокая проходимость: неподалеку находятся кофейня и прогулочная зона, где проводят время жители города, в том числе семьи с детьми и молодежь.

Также в Луганске проходят памятные мероприятия, посвященные погибшим при обстреле общежития Старобельского колледжа. На территории Луганского государственного педагогического университета организован митинг памяти. Жители республики также несут цветы к зданию общежития и колледжа в Старобельске.

