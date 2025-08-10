Почти 1,4 тысячи новых случаев вируса чикунгунья выявили в Китае за неделю

С 3 по 9 августа в китайской провинции Гуандун зафиксировали 1 387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья. Об этом сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил.

Из них 1 212 случаев выявлено в городе Фошань, где вспышка началась в начале июля, и 103 — в административном центре провинции Гуанчжоу.

В регионе применяются усиленные профилактические меры, включая целенаправленную борьбу с комарами, которые являются переносчиками вируса.

Вспышка вируса произошла в условиях жаркой и влажной погоды, благоприятствующей размножению комаров. Общее число случаев лихорадки на юге Китая превысило 8 000. Кроме того, выявлено более 100 случаев лихорадки денге. Зараженные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах региона. Большинство заболевших перенесли болезнь в легкой форме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со вспыхнувшей в Китае лихорадкой чикунгунья. В ведомстве отметили, что что в пунктах пропуска на российской границе работает система «Периметр».

