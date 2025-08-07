Роспотребнадзор взял на контроль вспышку лихорадки чикунгунья в Китае

Александра Якимчук
Переносчиком заболевания являются комары.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию со вспыхнувшей в Китае лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор взял во внимание информацию, которая появилась в зарубежных СМИ. Сообщается, что в Поднебесной, в провинции Гуандун вспыхнула эпидемия лихорадки чикунгунья. Из-за чего в стране были введены карантинные меры, схожие с теми, что применялись при пандемии коронавируса. По данным прессы, в Китае уже зарегистрировали более семи тысяч случаев заражения.

«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют», — уточнили в ведомстве.

Надзорная организация также отметила, что что в пунктах пропуска на российских границах работает система «Периметр». Она выявляет людей с признаками инфекций. Кроме того, имеются отечественные тест-системы.

В России также проводят регулярный мониторинг циркуляции комаров, которые являются переносчиками данного заболевания.

В ведомстве отметили, что сегодня эпидемиологической опасности в России нет.

В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении эндемичных для этого заболевания стран использовать репелленты и отдавать предпочтение закрытой одежде.

Чикунгунья проявляет себя лихорадкой, сильными болями в суставах, мышцах и голове. Во время этой болезни может тошнить, появляется сыпь и чувство усталости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасна болезнь Лайма — клещевой боррелиозом.

