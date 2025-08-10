В Манеже представили лучшие строительные проекты Москвы

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Посетители смогут увидеть победителей городского конкурса в интерактивном формате.

В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась экспозиция «Та самая Москва», где представили победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Одним из главных элементов стала интерактивная 3D-карта столицы, позволяющая изучить знаковые архитектурные и инфраструктурные объекты последних пяти лет.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что карта дает возможность проследить развитие города по годам и оценить масштаб преобразований. Каждый посетитель может выбрать интересующий год и номинацию, увидеть расположение победивших объектов на карте, а также открыть карточку с фото, адресом и описанием проекта.

В экспозиции представлены не только проекты прошлых лет, но и победители 2024 года, объявленные накануне Дня строителя. По словам организаторов, выставка позволит жителям и гостям столицы ближе познакомиться с современными достижениями московского градостроительства.

«Та самая Москва» проходит с 7 по 31 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь собраны ключевые достижения города в области строительства, транспорта и промышленности.

Выставка открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Вход свободный. Адрес площадки — Манежная площадь, дом 1.

