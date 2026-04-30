Собянин: в Москве начался сезон работы фонтанов

27 0

Переливание воды через края создаст эффект безграничной глади.

В столице стартовал сезон фонтанов. Их начало работы специалисты планировали весь апрель. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

«В столице работают сотни фонтанов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В этом году к ним добавился еще один — на центральной площади «Лужников», — добавил мэр.

Новый фонтан зимой работал как каток, занимая площадь размером 3,5 тысячи квадратных метров. Новая архитектурная постройка создаст ощущение безграничной водной глади, благодаря эффекту переливания воды через края. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетителей «Лужников» ждет впечатляющее светомузыкальное шоу.

Кроме того, Собянин напомнил, что в 2025 году в Москве обновили главный фонтан в парке «Сокольники» и привели в порядок фонтанный комплекс «Музыка Славы» в Кузьминках и сухой фонтан в парке «Дубрава» в Куркине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Собянин рассказал о программе фестиваля «Московская весна». Центральной площадкой мероприятия станет Тверской бульвар, где развернется масштабная гастрономическая и культурная карта нашей страны.

Собянин: в Москве начался сезон работы фонтанов
