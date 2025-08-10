«Роскосмос» показал спутниковые снимки извержения Ключевской сопки

На кадрах заметен протянувшийся над Камчаткой дымовой шлейф.

Госкорпорация «Роскосмос» 10 августа опубликовала спутниковые фотографии извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

В публикации отмечается, что спутники продолжают наблюдать за активностью вулкана. На представленных изображениях зафиксирован протянувшийся над Камчаткой дымовой шлейф.

Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Ранее в этот день Ключевская сопка выбросила пепел на высоту до 10 километров. Шлейф пепла растянулся на 460 километров в северо-восточном направлении от вулкана, что стало одним из наиболее заметных проявлений активности за последнее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 августа из вулкана Ключевской произошел выброс пепла на высоту более 11,5 километров. Шлейф пепла от извержения над кратером достиг ширины в один километр, а на расстоянии в десять километров от вулкана расширился до восьми километров. В поселке Ключи пеплопад не прекращался на протяжении всей ночи. В этом населенном пункте, как и в Усть-Камчатске, уже ведутся активные работы по устранению последствий извержения. Сотрудники коммунальных служб очищают от пепла улицы, дворовые территории и крыши домов.

