Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 44 0

Эмбер Херд вскоре после свадьбы лишила Джонни Деппа куска пальца

Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

Фото: www.globallookpress.com/AFLO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это случилось спустя несколько месяцев после свадьбы.

Журналистка Келли Лауденберг и продюсер Макико Уоли опубликовали расследовательскую книгу «Голливудские вампиры», в которой раскрываются ранее неизвестные детали конфликта между актером Джонни Деппом и его уже бывшей женой Эмбер Херд, пишет New York Post.

Один из центральных эпизодов книги касается инцидента, произошедшего в ночь на 8 марта 2015 года в Австралии — всего через несколько недель после их свадьбы. По словам авторов, именно тогда между супругами вспыхнула яростная ссора на фоне обсуждения брачного договора.

Как утверждается в книге, в разгар конфликта Эмбер Херд, охваченная гневом, швырнула в мужа бутылку водки. Стекло разбилось, и один из осколков якобы отрезал Джонни Деппу часть пальца. Сразу после этого телохранитель актера получил тревожный звонок и поспешил на виллу. По его словам, он застал Деппа в шоковом состоянии, с кровоточащей рукой, тогда как Херд продолжала выкрикивать обвинения.

Коннолли оказал первую помощь и вызвал врачей. По информации издания, сам отрезанный фрагмент пальца был найден только на следующий день, что позволило хирургам частично восстановить поврежденный палец.

Эмбер Херд настаивала, что актер сам себе нанес увечье в состоянии якобы наркотического опьянения. Однако эта версия была опровергнута показаниями и сделанным телохранителем фото.

Книга «Голливудские вампиры» вышла на фоне продолжающегося интереса к истории громкого развода, который превратился в один из самых обсуждаемых судебных процессов в Голливуде за последнее десятилетие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий
21:12
Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море
20:58
Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной
20:34
Умер бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов
20:25
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
20:08
Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

Сейчас читают

В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс