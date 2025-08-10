Умер бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 156 0

Ему было всего 44 года.

Умер бывший гитарист Стаса Михайлова и группы «ВИА Гра» Роман Ефанов

Фото: Instagram*/romanefanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 45-м году жизни скончался гитарист Роман Ефанов, известный по выступлениям с группой MBAND и сотрудничеству с рядом популярных российских артистов. О его смерти сообщили в социальных сетях певец Анатолий Цой и бывший участник вышеуказанного музыкального коллектива Артем Кид.

«Ты был не просто коллегой, ты был неотъемлемой, важнейшей частью коллектива и всегда занимаешь отдельное место в моем сердце! Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути и до каждой клетки своей души оторванный панк. Покойся с миром, друг!» — написал Кид.

При этом причина смерти музыканта осталась неназванной.

Роман Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Несмотря на то что его семья не была музыкальной, он с раннего детства проявлял выдающиеся способности в этой сфере.

Ефанов был хорошо известен в шоу-бизнесе как участник гастрольных коллективов Стаса Михайлова, Elvira T, «ВИА Гры» и других популярных исполнителей и коллективов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
В Турции после сильного землетрясения обрушилось более десяти зданий
21:12
Причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение в Черном море
20:58
Сенатор Грэм* выступил за обмен территориями между Россией и Украиной
20:34
Умер бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов
20:25
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
20:08
Бурный брак: Эмбер Херд лишила Джонни Деппа куска пальца

Сейчас читают

В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
Продала машину и влезла в долги: мама Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс