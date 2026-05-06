Умер создатель CNN Тед Тернер

В США на 88-м году жизни скончался знаменитый медиамагнат и основатель телеканала CNN Тед Тернер. Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на официальное заявление телевизионной сети.

Информацию о смерти предпринимателя, ставшего первопроходцем в сфере круглосуточного вещания, подтвердили представители созданного им вещателя. Точные причины ухода из жизни влиятельного бизнесмена на данный момент не разглашаются.

Текущий руководитель и председатель правления CNN Марк Томпсон выразил глубокие соболезнования в связи с утратой лидера.

«Тед был невероятно вовлеченным и преданным делу руководителем, неустрашимым, бесстрашным и всегда готовым поддержать интуицию и доверять собственному суждению», — подчеркнул Томпсон.

По его словам, Тернер навсегда останется духовным наставником канала, а нынешние сотрудники считают его гигантом, на чьих плечах стоит вся индустрия современного телевидения.

Карьера Теда Тернера стала эталоном успеха в медиабизнесе. Именно он в 1980 году запустил Cable News Network, ставшую первой в мировой истории телесетью, обеспечивающей непрерывный поток новостей в режиме реального времени.

Эта концепция быстро превратилась в ключевой элемент глобального информационного пространства. Благодаря смелости Тернера зрители получили возможность следить за мировыми событиями в любую минуту, что кардинально изменило культуру потребления информации и заложило стандарты для всех последующих новостных служб планеты.

Личность магната оказала колоссальное влияние не только на жизни коллег, но и на весь мир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.