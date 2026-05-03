Умер актер из «Славных парней» и «Хэллоуина» Бо Старр

Светлана Стофорандова Журналист

Артист скончался на 82-м году жизни.

Когда умер актер Бо Старр

Фото: Кадр из х/ф «Хэллоуин 5 ». реж.: Доминик Отенен-Жирар, 1989 г.

В Канаде на 82-м году жизни скончался американский актер Бо Старр. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на младшего брата артиста, Майка Старра.

Бо Старр начал свою актерскую карьеру в конце 70-х. Широкому зрителю он известен по роли шерифа Бена Микера в двух частях фильма ужасов «Хэллоуин». Кроме того, многие его помнят по работе в «Славных парнях», где он сыграл отца главного героя Генри Хилла.

Актер снялся в десятках картин, среди которых «Скорость», «Флетч» и «Нокдаун». Помимо кино, Старр активно играл в театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в возрасте 57 лет ушел из жизни американский актер Патрик Малдун. Артиста нашли без сознания в ванной, причиной смерти стал сердечный приступ. Малдун стал известен благодаря ролям в сериалах «Спасенные звонком» и «Дни нашей жизни», а также в «Мелроуз Плейс» и фильме «Звездный десант».

