Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области

Заслуженный артист РФ Дима Билан поразил зрителей своим танцем на крыше трактора во время 12-го Открытого чемпионата России по пахоте в Мурино. Кадрами выступления делится 5-tv.ru.

Исполнитель виртуозно двигался, балансируя на высокой технике, и заряжал публику своей энергией и харизмой. Зрители были в полном восторге — они с удовольствием подпевали и аплодировали артисту. Танец Билана стал ярким и запоминающимся финалом спортивного праздника.

Сам чемпионат прошел рядом с Санкт-Петербургом, во Всеволожском районе Ленинградской области. Накануне, 10 августа, состоялся финал экстремальных гонок на тракторах — одного из самых зрелищных и сложных этапов соревнований. В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители региональной власти: с приветственным словом выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, после чего были награждены победители.

В состязаниях приняли участие механизаторы из России, Киргизии, Белоруссии, Абхазии и Пакистана.

