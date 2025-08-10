Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Танец заслуженного артиста России стал завершением чемпионата по пахоте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Заслуженный артист РФ Дима Билан поразил зрителей своим танцем на крыше трактора во время 12-го Открытого чемпионата России по пахоте в Мурино. Кадрами выступления делится 5-tv.ru.

Исполнитель виртуозно двигался, балансируя на высокой технике, и заряжал публику своей энергией и харизмой. Зрители были в полном восторге — они с удовольствием подпевали и аплодировали артисту. Танец Билана стал ярким и запоминающимся финалом спортивного праздника.

Сам чемпионат прошел рядом с Санкт-Петербургом, во Всеволожском районе Ленинградской области. Накануне, 10 августа, состоялся финал экстремальных гонок на тракторах — одного из самых зрелищных и сложных этапов соревнований. В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители региональной власти: с приветственным словом выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, после чего были награждены победители.

В состязаниях приняли участие механизаторы из России, Киргизии, Белоруссии, Абхазии и Пакистана.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о выступлении народного артиста РФ Николая Расторгуева на фестивале VK Fest-2025 в «Лужниках». Лидер группы «Любэ» исполнил свою знаменитую песню «Конь», объединив тысячи молодых поклонников в мощном едином хоре.

