Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 10 635 0

Сотни молодых людей пели песню «Конь» вместе с Расторгуевым на VK Fest-2025

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Творчество лидера группы «Любэ» набирает популярность среди молодежи.

Народный артист России и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев спел в унисон с тысячами зрителей популярную у молодых людей песню «Конь» на фестивале VK Fest-2025, прошедшем в «Лужниках». Кадрами с выступления делится 5-tv.ru.

Музыкант исполнили знаменитую композицию группы «Любэ» «Конь» а капелла. Но кроме голоса артиста и бэк-вокалистов на территории знаменитого спортивного комплекса можно было услышать и зрителей, которые не оставили Расторгуева без поддержки.

Большая часть людей, посетивших фестиваль, — молодежь. Несмотря на то, что композиция вышла в 1994 году и, наверняка, старше многих зрителей, толпа знала каждую строчку песни и исполняла ее в унисон с музыкантами. А после и вовсе разразилась словами благодарности.

«Конь» — это еще одно подтверждение тому, что сейчас молодые люди нашей страны «распробовали» творчество артистов прошлых лет и становятся их поклонниками.

Кроме «Любэ», популярностью у людей, родившихся уже в новом тысячелетии, пользуются: народная артистка РФ Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо», певица Татьяна Буланова, группы «Иванушки International», «Ласковый май» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что старший сын Николая Расторгуева занял сценическое место отца в опере «Князь Владимир». Павел, как до этого его знаменитый отец, исполнит роль Федора — наставника великого правителя.

Стоит отметить, что наследник солиста группы «Любэ» очень похож на знаменитого родителя, что делает преемственность роли в этно-опере особенно символичным.

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