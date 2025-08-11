Умер сотрудничавший с Charlie Hebdo карикатурист Кристиан «Флег» Дэйгл

Алексей Мокряков
Художник страдал от онкологического заболевания.

Умер сотрудничавший с Charlie Hebdo карикатурист Кристиан «Флег» Дэйгл

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Художник Кристиан Дэйгл, более известный, как Флег, умер в Канаде. Об этом сообщает Libre Media.

По данным издания Флег долго боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак поджелудочной железы.

Кристиан Дэйгл родился в 1963 году. Большую известность он приобрел как карикатурист и, прежде всего, благодаря своему сотрудничеству со скандальным французским изданием Charlie Hebdo.

Кроме того, Дэйгл был режиссером, сценаристом и аниматором.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели режиссера Юрия Бутусова, который утонул в Болгарии. Причиной трагедии могло стать так называемое мертвое волнение — опасное природное явление, затрудняющее возвращение к берегу.

Мертвое волнение, или отбойное течение, представляет собой участок встречного водного потока, который уносит человека от берега. Попавший в такое течение человек быстро теряет силы и может утонуть, даже если умеет хорошо плавать.

