Дроны ВСУ непрерывно наносят удары по Энергодару

Дарья Корзина
Городские службы поддерживают работу систем за счет резервного электроснабжения.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Nina Liashonok

Вооруженные силы Украины в субботу, 23 мая, продолжают атаки беспилотниками по Энергодару Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По его данным, в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, средства связи, транспорт и жилые дома.

«Город сегодня непрерывно атакуют дронами (ВСУ). Под ударами оказываются автомобили, вышки мобильной связи, кровли жилых домов и объекты городской инфраструктуры. Повреждены два автобуса», — уточнил Пухов.

По словам главы администрации, пострадавших в результате обстрелов нет.

Энергодар остается без основного электроснабжения. Для обеспечения жизнедеятельности города задействованы резервные источники питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 мая украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре. После удара в здании оказались повреждены окна, а на территории учреждения обнаружили фрагменты дрона. Обошлось без пострадавших.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в результате атак ВСУ в городе-спутнике Запорожской АЭС перестали работать обе автозаправочные станции. Помимо этого, дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проходящему вдоль машинных залов электростанции.

