В Госдуме предупредили о возможном повышении штрафов за шумную езду

Жесткое наказание теперь может грозить и владельцам шумных машин. Штрафы за слишком громкую езду на автомобиле или мотоцикле могут вырасти в десять раз. А фиксировать уровень шума — помимо самих инспекторов — будут специальные дорожные комплексы с шумомером. Как все это выглядит на практике и какие нюансы ждут водителей, узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Шумовое загрязнение сказывается на работе мозга, сердца и нервной системы. Особенно сильно, когда машина ревет ночью.

«Все это может привести к развитию гипертонического криза, аритмии, обострению ишемической болезни сердца», — говорит врач-кардиолог Любовь Лифанова.

За эту пытку, автовладельцам и мотоциклистам придется раскошелиться. Власти планируют ввести штраф — 5000 рублей. Защитить слух граждан и решить проблему, должны камеры с шумомером. Технология позволит выписать штраф за прямоток автоматически.

Технологию уже тестировали в России, специальные камеры устанавливали, на дорогах. Но тогда штраф они не выписывали, технику проверяли. Такие приборы уже внедряли в Европе. Например, в Париже подобные системы устанавливали несколько лет назад. Около 40 устройств было размещено на самых оживленных улицах города. Акустический след, как выхлопные газы, фиксировали в определенном диапазоне. Но есть нюанс.

«Окончательно все-таки вопрос о внедрении данных комплексов не решен, потому что стоит просто проблема: как, например, в потоке транспортных средств определить именно тот автомобиль или мотоцикл, у которого уровень шума превышает установленные ограничения», — заметил автоюрист Лев Воропаев.

Устройство пока может фиксировать только общие параметры шума. За руку поймать нарушителя сложно.

Даже в ручном режиме, определить какая машина или мотоцикл в полосе точно ревела — сложно. Шумомер нужно подносить прямо к выхлопной трубе, чтобы определить, на сколько уровень звука превышает норму.

Санкт-Петербург. Здесь сотрудники ГИБДД провели рейд, для выявления шумных транспортных средств. За все время проверки было выявлено 50 водителей, которые намеренно изменили параметры своей техники, чтобы она звучала громче.

Инспектор при помощи линейки замерят расстояние от прибора, похожего на микрофон. до выхлопной трубы. И вот первый результат.

Водителю придется заплатить штраф. Сейчас это 500 рублей, так что вряд ли это заставит заглушить двигатель. Штраф мизерный. Если законопроект в нашей стране примут, то за V-образный мотор с развалом цилиндра, как у гоночного болида, придется раскошелиться. Регионы смогут самостоятельно устанавливать сумму штрафа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.