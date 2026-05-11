Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Давид Андриясов Журналист

Чем известен актер «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Фото: Ray Tang/ТАСС

Актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон скончался в возрасте 82 лет

Актер и писатель Майкл Пеннингтон, сыгравший командующего Звездой Смерти Моффа Джерджерода в фильме «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая», скончался 10 мая в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Кадр из х/ф «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая». реж.: Ричард Маркуанд, 1983 г.

Помимо «Звездных войн», актер получил известность также за роли в сериалах «Тюдоры» и «Чисто английское убийство». Журналисты назвали его разносторонним и всеми любимым актером, который, исполняя множество ролей, демонстрировал невероятную гибкость. 

В его фильмографию вошли также «Гамлет», «Возвращение Шерлока Холмса», «Дэлзил и Пэскоу», «Льюис», «Навстречу шторму», «Железная леди», «Ричард II» и десятки других проектов.

Пеннингтон стоял у истоков Английской шекспировской компании, написал десять книг и поставил несколько театральных спектаклей, включая постановку чеховских «Трех сестер». 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Канаде на 82-м году жизни скончался американский актер Бо Старр. Широкому зрителю он известен по роли шерифа Бена Микера в двух частях фильма ужасов «Хэллоуин». 

Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон
