Статус адвоката может стать обязательным для всех юристов, работающих в суде

Тысячи россиян ежегодно страдают от недобросовестных юристов. Они берутся представлять клиентов в гражданских процессах, обещают золотые горы, а потом бесследно исчезают. В Минюсте решились на радикальные меры. В ближайшее время в ведомстве собираются принять закон, по которому в любых судебных делах смогут работать только специалисты со статусом «адвокат». Как новая мера повлияет на стоимость услуг — выясняла корреспондент «Известий» Наталья Графчикова.

Они обещают избавить от долгов, вернуть деньги и дают стопроцентную гарантию результата. В итоге лишь выкачивают из клиентов деньги. Лжеюристы зарабатывают на доверчивых россиянах миллионы. Которые те потом тщетно пытаются вернуть.

Светлане из Волгограда теперь приходится защищать себя самостоятельно. Юрист, которому она заплатила 160 тысяч рублей, не смог правильно составить иск, в суде его не приняли из-за многочисленных ошибок. А затем и вовсе пропал.

«Я так поняла, что он и не собирался работать. У него была цель только получить деньги с клиента и все», — рассказала пострадавшая Светлана Краснокутская.

Чтобы оградить россиян от мошенников, Минюст решил внести поправки в закон. А именно: разрешить представлять интересы граждан в судах только адвокатам.

«Данная инициатива обусловлена рассмотрением многочисленных обращений и жалоб граждан по вопросам некачественно оказанной правовой помощи, а также анализом статистики возбужденных уголовных дел по факту мошенничества в сфере юридических услуг», — сказал адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Глеб Гусаренко.

Сейчас статус адвоката нужен только тем специалистам, которые представляют интересы сторон в уголовном судопроизводстве. Всем остальным достаточно иметь диплом о юридическом образовании.

Масштаб наглядно показывают цифры. 1,5 миллиона специалистов в стране, и лишь у пяти процентов из них есть статус адвоката.

«Идем в небольшую юридическую фирму в центре Москвы, компания работает уже 15 лет, помогают как бизнесу, так и частным лицам», — рассказал корреспондент.

Здесь трудится 30 сотрудников, нагрузка на каждого колоссальная — порядка 100 дел. При этом ни у кого из юристов нет адвокатского статуса.

«Мы занимаемся гражданскими делами, корпоративными задачами и спорами. Арбитражными делами. Уголовными не занимались, поэтому статус адвоката и наличие адвокатов — нам нет необходимости в этом», — рассказал заместитель генерального директора юридической фирмы Игорь Меркулов.

Спрашиваем юристов фирмы — готовы ли они стать адвокатами?

«Скорее всего, да. Потому что если меня лишать возможности представлять интересы доверителя в суде, то как работать-то дальше?» — ответил юрист Игорь Гаврилов.

Юрист Максим Кашаев помогает клиентам в борьбе с недобросовестными застройщиками. В день у него по четыре судебных заседания. С принятием поправок он не сможет продолжать работу.

«Любой юрист, который работает в гражданском процессе, ответит, что в какой-то момент понял, что уголовка — это не его. Конечно, будет ряд юристов, которые не захотят становиться адвокатами принудительно», — считает юрист Максим Кашаев.

Проект предусматривает переходный период, в течение которого представители должны будут получить статус адвоката — до 1 января 2028 года, когда закон, предположительно, вступит в силу. Но есть нюансы, делятся в юрфирме.

«Все, конечно, опасаются потерять работу. Если ты не сдаешь адвокатский экзамен повторно, по крайней мере, по действующему закону, ты сможешь только через год его сдать. То есть, по факту, человек может выпасть из профессии», — добавил Меркулов.

Сильнее всего пострадают регионы. Ведь там правовых защитников и так немного. Например, в Москве их почти 13 тысяч, в Петербурге уже ощутимо меньше — пять тысяч. А вот в Ненецком автономном округе и вовсе всего лишь девять специалистов.

«У нас маленький город, и маленькие доходы есть у людей. А когда отрубится пласт юристов, которые могут позволить оказывать услуги дешевле, останутся только цены, предлагаемые адвокатами», — отметила юрист Ксения Трякина.

Цены вырастут кратно, ведь придется платить взносы в адвокатскую палату. Все это начнут закладывать в стоимость услуг, открыто говорят юристы.

«Цены на юридические услуги по представительству в судах точно вырастут, причем вырастут кратно», — считает управляющий партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

Споры вокруг нового законопроекта разгораются нешуточные. Ведь в случае принятия поправок практически все юридические фирмы останутся не у дел. Даже те, кто честно трудится на благо клиентов.

