Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Замминистра спорта Белгородской области не захотел посетить пострадавший от обстрелов физкультурный комплекс.

Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил заместителю министра спорта региона Андрею Дятлову сменить профессию после отказа ехать в приграничный поселок Уразово. Об этом глава области заявил на заседании правительства региона.

В населенном пункте находится физкультурно-оздоровительный комплекс «Русич», пострадавший в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Объект расположен примерно в 12 километрах от границы.

На оперативном совещании регионального правительства первый замминистра спорта Валерий Сирюшов попросил принять меры в отношении Дятлова. Гладков поддержал инициативу, отметив, что для чиновника работа в приграничных районах — это обязанность, а отказ выполнять служебные задачи должен повлечь кадровые решения.

В конце июля губернатор в своем Telegram-канале сообщал о поездке в Уразово. Он осмотрел разрушенный комплекс и заявил, что его восстановление станет одной из приоритетных задач областных властей. По словам Гладкова, уже прорабатываются меры по привлечению финансирования и специалистов для проведения ремонтных работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна
14:45
В Минспорте предложили ввести потолок зарплат в российском футболе
14:35
Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье
14:30
Сразу шесть машин столкнулись на МКАД, три человека пострадали
14:20
Российская армия освободила Луначарское в ДНР и нанесла крупный урон ВСУ
14:20
Снимают светофоры и поднимают провода: как везут атомный реактор в Сибирь

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс