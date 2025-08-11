По цвету и запаху: как не ошибиться с выбором свежей рыбы в жару

Летом риск размножения бактерий в морепродуктах многократно возрастает.

В летний зной свежесть продуктов, особенно деликатной рыбы вроде лосося, оказывается под серьезной угрозой. Если для стейков, которые отправятся на сковороду или гриль, небольшие отклонения не так критичны, то для суши, роллов и сашими качество рыбы — это уже вопрос не только вкуса, но и безопасности. О том, как распознать по-настоящему свежий лосось, в беседе с Life.ru рассказала технолог Людмила Румянцева.

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание, — это цвет. Настоящий свежий лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен иметь насыщенный оттенок от кораллово-розового до ярко-оранжевого. Тусклые, блеклые, сероватые или тем более желтоватые края — тревожный сигнал о потере свежести.

Не менее важен и аромат.

«При выборе рыбы ваше обоняние играет ключевую роль. У свежего лосося очень чистый, едва уловимый аромат. Любые посторонние запахи, например, резкий „рыбный“ запах, кислинка или аммиачный оттенок — абсолютное табу», — рассказала Румянцева.

Особенно этот совет актуален для готовых блюд: роллы и сашими должны пахнуть свежестью, а не навязчивой «морской» нотой.

Текстура — еще один ключевой критерий. Свежий лосось всегда плотный, упругий, с гладкой и слегка влажной поверхностью. Если мякоть выглядит сухой, потеряла яркость или кажется «сваренной» без тепловой обработки — перед вами продукт, который может быть опасен в сыром виде.

Летом риск размножения бактерий в сырой рыбе многократно возрастает. Поэтому крайне важно, чтобы доставка происходила быстро и при строго контролируемой низкой температуре. Профессиональное охлаждение на складе, термосумки курьеров и минимальное время от приготовления до подачи — все это обязательные условия для безопасности.

«При получении своего заказа из доставки, первым делом оцените температуру блюда — рыба должна быть ощутимо холодной. Затем проверьте цвет и запах — они не должны отличаться от ожидаемых. Текстура в готовых блюдах должна быть плотной, без признаков заветривания или излишней влажности. Оценив все это, вы можете быть уверены в свежести и безопасности лосося в своих блюдах», — посоветовала Румянцева.

