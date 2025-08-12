Шоу-биз за неделю: Волочкова закинула ноги на соседа, а Галкина* сбила бабушка

|
Дмитрий Дмитриев
Дмитрий Дмитриев Эксклюзив 70 0

Шоу-биз за неделю: Волочкова закинула ноги на соседа, а Галкина сбила бабушка

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Прошлая неделя чуть не стала для некоторых звезд последней, а других заставила в очередной раз задуматься о своих идеалах. Какие вызовы судьба подкинула знаменитостям, и как они с ними справились?

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова положила длинные ноги на чувства окружающих, Максима Галкина* сбила бабушка, а вечная невеста рэп-исполнителя Тимати столкнулась с хейтом. Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Ноги важнее уважения к людям

Посади Волочкову в самолет, она ноги на сиденья закинет. Уставшая, видимо, после дня рождения отца звезда наплевала на чувства обычных смертных. Артистка выставила конечности на всеобщее обозрение, закинув их на кресло другого человека. Примечательно, что сама балерина недовольство людей осудила, заявив, что все должны были быть счастливы от ее поведения. Эх, снова доброта звезды обернулась ей боком.

Бабушка — главный хейтер Галкина*

Иноагента Максима Галкина* во время очередной прогулки на велосипеде сбила пенсионерка. Юморист чудом избежал смерти, но стекло машины повредило артерии на его руке. И хотя от тренировок и попыток омолодиться шутнику пришлось отказаться, выходить на сцену, пытаясь хоть как-то заработать, он продолжил. А зрителям-эмигрантам, видимо, и не важно состояние их кумира.

Невеста навсегда, даже с ребенком

Очередная возлюбленная рэпера Тимати стала матерью. Вечная невеста артиста, модель Валентина Иванова, смирилась со своим положением и ответила хейтерам после рождения наследника. Так она заявила, что брак не дает никаких гарантий, а важны сами отношения. Сам Тимати комментариев давать не стал, вероятно, уже присматриваясь к другим кандидаткам на его сердце.

Все хотят плясать с ней на сцене

Подтанцовка заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Булановой стала новой любовью молодежи. Необычные танцы артистов привлекли внимание общественности, да настолько, что многие звезды подумали отказаться от своей работы, лишь бы попасть в команду к певице. Так даже телеведущая Ксения Собчак и бывший супруг звезды, экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов, приняли участие в кастинге на желанное месте. Однако Буланова, зная себе цену, проигнорировала подобные предложения.

Не хочет меняться

Поп-исполнительница Глюкоза окончательно наплевала на мнение окружающих. Певица заявила, что устала слушать критиков и как-то меняться не намерена. Вот так знаменитость вновь вытерла ноги об свою же аудиторию, все больше превращая выступления в концерты для взрослых. Ну, а что, вы главное терпите и платите.

У всех звезд есть свои убеждения, но не всегда они оказываются верными. Следите за своим эго и не переходите черту. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* Признан иноагентом по решению Минюста на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

9:20
Последствия для всего организма: какие болезни могут разрушить зубы
9:05
Банки все чаще навязывают клиентам платные услуги при оформлении ипотеки
8:55
Более 30 летчиков ВВС РФ получили звание Героя России на СВО
8:49
Зеркальные права: почему так опасно потерять водительское удостоверение
8:40
СБУ объявила в розыск депутата и певца Дениса Майданова
8:32
Биолог объяснил, как распознать переносящих лихорадку чикунгунья комаров

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс