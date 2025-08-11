Актера Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения. Как стало известно 5-tv.ru, 75-летний актер получил перелом шейки бедренной кости.

В последнее время звезда сериала «Солдаты» часто попадает в больницу. В декабре прошлого года Щербаков упал на лестничной площадке в подъезде своего дома, после чего был экстренно госпитализирован. Врачи обнаружили у него переломы костей на лице, травму глаза и сотрясение головного мозга.

А за несколько месяцев до этого, в сентябре, он также был доставлен в медучреждение. Тогда врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.

