Актера Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра

Виктория Алакоз
В последнее время звезда сериала «Солдаты» часто попадает в больницу.

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали после неудачного падения. Как стало известно 5-tv.ru, 75-летний актер получил перелом шейки бедренной кости.

В последнее время звезда сериала «Солдаты» часто попадает в больницу. В декабре прошлого года Щербаков упал на лестничной площадке в подъезде своего дома, после чего был экстренно госпитализирован. Врачи обнаружили у него переломы костей на лице, травму глаза и сотрясение головного мозга.

А за несколько месяцев до этого, в сентябре, он также был доставлен в медучреждение. Тогда врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.

