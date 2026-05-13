Программа «Вести» отмечает 35-летие: от первых выпусков до ежедневных новостей в каждом доме

Ровно 35 лет назад вышел в эфир первый выпуск программы «Вести»

Сегодня большую дату отмечает один из главных информационных брендов страны — программа «Вести», которая уже 35 лет объединяет миллионы россиян перед экранами телевизоров. За это время из смелого телевизионного проекта она превратилась в гигантский механизм, который работает круглосуточно без сбоев.

Репортеры «Вестей» всегда там, где происходит что-то значимое: в горячих точках, на спортивных аренах, выставках, чтобы оперативно и достоверно донести информацию до зрителей. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов — об истории программы и людях, которые ее создают.

Мелодия, которую каждый житель страны отгадает с трех нот. Заставка, которую ежедневно видят миллионы россиян. Дальше прямое включение. Два плюс три. И люди, которые в прямом эфире рассказывают о главном.

— Эфир продолжают «Вести». В студии Ольга Армякова. И вот о чем расскажем в этом выпуске.

И так вот уже 35 лет. Ну, почти так. Сначала была легендарная тройка, которая врывалась на телеэкраны в каждой квартире новой России.

— Здравствуйте! В эфире «Вести». Сначала о важнейшем.

35 лет назад у нас появилось новое телевидение и радио. Именно с первого выпуска «Вестей» началась история Всероссийской государственной телерадиокомпании — ВГТРК. Сегодня не до конкуренции между телеканалами. Сегодня их день.

«Вести — это явление. Безусловно, меняющее время, меняющееся со страной. В первую очередь это коллектив под руководством Олега Борисовича Добродеева, благодаря которому есть «Вести», — рассказывает ведущая программы «Вести» Ольга Армякова.

Поначалу все выглядело как авантюра. Корреспонденты, ведущие, операторы, режиссеры ушли из Останкино и пришли на телеканал, которого прежде не существовало. Это был вызов — времени, самому себе и истории, которая в итоге расставила все на свои места.

«Я помню первые выпуски программы „Вести“, которые вышли в 91-м году, когда был колоссальный запрос на человеческие лица в эфире. И именно этим „Вести“ отличались от старого советского телевидения», — вспоминает ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкявичюс.

ВГТРК сегодня — крупнейший медиахолдинг в Европе. Несколько радиостанций, телеканалов. Пожалуй, главный — «Россия 1». Самый рейтинговый.

Работа тут кипит круглосуточно, поэтому коллеги попросили говорить потише. На этих экранах 11 часовых поясов. Здесь в реальном времени, как это называется у телевизионщиков, формируется верстка эфиров на всю страну — от Калининграда до Владивостока.

Репортеры «Вестей» всегда там, где что-то происходит. Оперативно и объективно. Из горячих точек.

Их имена уже синонимы информации. Через «Вести» прошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, Сергей Брилев, Арина Шарапова. Перечислять можно бесконечно. История ВГТРК — это летопись страны. Конкретно в этом архиве хранятся выпуски «Вестей» и других программ, начиная с 90-х годов. Документальная хроника о том, как менялась Россия в объективах камер репортеров.

«Вести» из кулуаров — уже визитная карточка ВГТРК. Такой большую политику не показывает никто.

«Нам просто очень интересно работать. Всей нашей команде. Нам реально очень интересно. И мы стараемся, чтобы и зрителям было интересно. Надеюсь, у нас получается», — отметил политический обозреватель программы «Вести», автор и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

И ведь получается. Судя по рейтингам. А есть же еще региональные «Вести». В каждом из 89 краев, областей и республик. Порядка двадцати тысяч сотрудников. Не просто команда. Семья. И даже в свой день рождения члены семьи на работе. Кто-то на съемках, кто-то в студии или редакции. Люди ждут «Вести». И «Вести» приходят — в своем стиле, который так полюбился зрителям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.