В Петербурге задержаны помогавшие мигрантам хакеры

В Петербурге задержаны шестеро участников подпольного миграционного центра, которые лишь по предварительным подсчетам заработали на иностранцах более 20 миллионов рублей. Ради этого мошенники совершили даже самый крупный взлом аккаунтов портала «Госуслуги». Фактически регистрировали мигрантов за счет совершенно случайных людей. Детали выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Силовики надевают наручники на тех, кто за 2,5 года легализовал в Петербурге не менее пяти тысяч иностранцев. По информации МВД, злоумышленники находили желающих купить регистрацию через Telegram-каналы, которые сами же и создавали. Искали и непосредственно в городе — там, где иностранцев отыскать проще всего, например, на стройках. За услугу просили три тысячи рублей. Параллельно взламывали аккаунты обычных россиян на портале «Госуслуги», чтобы от их имени поставить приезжих на миграционный учет по настоящим адресам.

«Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих. Оперативники обнаружили около 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет», — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В личном кабинете на «Госуслугах» задержанные подавали уведомления о необходимости зарегистрировать иностранцев, используя поддельные выписки из ЕГРН.

Мы навестили одного из фигурантов, которого отпустили под домашний арест. Делиться с нами подробностями схемы он не захотел.

Доступ к профилю на «Госуслугах» можно потерять и из-за собственной доверчивости — в последнее время участились звонки якобы от мобильного оператора или банка под предлогом перевыпуска карты.

«Я зашла на «Госуслуги» со своего же телефона. У меня отобразилась всех поддержка, мне ответили: «Да, такое бывает». Три варианта.: или в полицию идти, или… что-то там переоформить или просто перекинуть все денежные средства на карту, которую они продиктуют. Вот тут-то я поняла, что это мошенники. Даже уже в «Госуслугах», когда я зашла со своей странички на номер телефона, там уже был, конечно, взломан, и там на этом номере телефона уже сидели мошенники, — говорит Юлия Муханова, пострадавшая.

Защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от находчивых злоумышленников не сложно, отмечают эксперты. Надо включить дополнительный код-пароль для входа. Проверить, не оформлены ли на ваше имя дополнительные сим-карты, о которых вы не знаете. И еще кое-что.

«Также через „Госуслуги“ вы можете запросить справку о том, кто прописан у вас в жилище. Этот алгоритм действий поможет вам избежать подобных мошеннических схем и защитить вашу жилую площадь», — напоминает Сергей Трухачев, эксперт по информационной безопасности.

Те, кто зарабатывал на чужих данных, ответственности не избегут. В отношении шести петербуржцев уже возбуждено 26 уголовных дел.

