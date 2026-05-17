Трагедия в метро: мужчину затянуло в механизм эскалатора

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Прохожие игнорировали пострадавшего, пока его затягивало в подъемник на станции метрополитена.

Мужчина погиб в механизме эскалатора в метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Mirror: мужчина погиб в механизме эскалатора в бостонском метро

В Бостоне 40-летний отец двоих детей Стивен Маккласки скончался после несчастного случая на эскалаторе станции Дэвис, в ловушке которого он оказался на глазах у равнодушных очевидцев. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина потерял равновесие и упал, после чего полы его куртки начало затягивать в гребенку механизма. Несмотря на то что в этот момент мимо проходили более десяти человек, никто из них не попытался оказать помощь погибающему. Один из пассажиров остановился, посмотрел на происходящее несколько секунд, но в итоге просто развернулся и ушел в другую сторону.

Ситуация усугубилась тем, что зажатая одежда начала давить на шею пострадавшего, перекрывая ему доступ к кислороду. Маккласки пытался расстегнуть молнию на куртке, но механизм затягивал ткань все глубже. В итоге мужчина потерял сознание и остался неподвижно лежать на ступенях.

Лишь через 20 минут сотрудник станции метро обнаружил ЧП и нажал кнопку экстренной остановки. Прибывшие на место парамедики и полиция Сомервилла констатировали отсутствие пульса: одежда была настолько сильно зажата, что пожарным пришлось рассматривать вариант демонтажа эскалатора для извлечения тела. Спасатели обнаружили, что часть кожи на спине погибшего также была втянута в движущиеся части устройства.

Стивен Маккласки был доставлен в больницу общего профиля Массачусетса, где провел десять дней в коме, однако спустя несколько дней он скончался от полученных травм. Сестра погибшего в интервью телеканалу NBC Boston призналась, что в последние годы Стивен боролся с наркотической зависимостью, но подчеркнула, что он всегда старался быть хорошим отцом для своих маленьких сыновей, Шейна и Стивена.

По основной профессии мужчина был плотником и любил создавать вещи своими руками. Семья пострадавшего требует, чтобы транспортное управление MBTA понесло полную ответственность за случившееся, в то время как окружная прокуратура Мидлсекса инициировала официальное расследование обстоятельств гибели американца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

15:12
Трагедия в метро: мужчину затянуло в механизм эскалатора
14:57
Чемодан с живым грузом: пара пыталась вывезти обезьян, спрятав их в одежде
14:45
НХЛ сохранила запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию
14:27
На севере Москвы капитально отремонтировали 92 малоэтажных дома
14:11
Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
13:54
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» большим событием в жизни страны

Сейчас читают

Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Не старье, а винтаж! — Что вернулось из прошлого в современную моду в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео