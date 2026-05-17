ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за лихорадки Эбола в Конго и Уганде
Организация отметила высокую неопределенность в оценке масштабов распространения инфекции и реального числа заболевших.
Фото: Abbas Dulleh/ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
В заявлении ВОЗ говорится, что после консультаций с государствами-участниками генеральный директор организации отнес заболевание, вызванное вирусом Эбола (штамм Бундибугио), к событиям в сфере общественного здравоохранения, представляющим угрозу мирового уровня. При этом подчеркивается, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии.
Организация также отметила высокую неопределенность в оценке масштабов распространения инфекции и реального числа заболевших. По ее данным, в трех районах Конго зарегистрированы 80 летальных исходов, которые могут быть связаны с вирусом, а также 246 предполагаемых случаев заражения, восемь из которых подтверждены лабораторно.
Дополнительно сообщается о двух подтвержденных случаях в столице Уганды Кампале у людей, прибывших из Конго, один из них закончился смертью пациента.
Власти ДРК ранее объявили о новой вспышке заболевания, эпицентр которой находится в провинции Итури. Первым выявленным пациентом стала медицинская работница, заразившаяся и впоследствии скончавшаяся. У нее был выявлен штамм Бундибугио, который считается менее смертоносным по сравнению с некоторыми другими вариантами вируса, однако осложняет ситуацию отсутствие вакцины именно против этой разновидности.
Специалисты напомнили, что вирус Эбола передается человеку от диких животных. Заболевание начинается с высокой температуры, головной боли, боли в мышцах и горле, а затем может приводить к тяжелым нарушениям работы внутренних органов и кровотечениям.
