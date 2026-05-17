«Мне не грех»: Киркоров рассказал, как привел Болгарию к победе на «Евровидении»

Киркоров был рад помочь представительнице Болгарии на «Евровидении-2026»

Народный артист России Филипп Киркоров был рад помочь представительнице Болгарии на «Евровидении-2026» певице DARA. Об этом певец рассказал в беседе с телеведущей Яной Чуриковой.

В Австрии завершился юбилейный, 70-й музыкальный конкурс «Евровидение-2026», победу в котором впервые в истории одержала представительница Болгарии DARA, исполнившая динамичный трек Bangaranga. Артистка смогла набрать внушительные 516 баллов.

Поп-король российской эстрады признался, что с радостью откликнулся на просьбу болгарского телевидения помочь в организации номера. Киркоров подчеркнул, что Болгария является его малой родиной, где начался его творческий путь, поэтому он посчитал своим долгом встать под ее флаг.

«Мне грех не встать под флаг моей малой родины — Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь», — отметил артист.

При этом артист подчеркнул, что его участие в самом конкурсе, по его мнению, могло бы вызвать излишний интерес и неоднозначную реакцию как на самом мероприятии, так и в России. Он добавил, что, несмотря на то что музыка не должна иметь отношения к политике, в данном случае это все же могло бы повлиять на восприятие его появления.

Поп-король пояснил, что подготовкой исполнительницы к конкурсу занималась «Dream Team» — команда мечты, которую он возглавляет уже более двадцати лет. Процесс подготовки включал в себя тщательный отбор музыкального материала. Специально для национального отбора греческий композитор Димитрис Контопулос написал три композиции, из которых болгарская аудитория выбрала Bangaranga.

Филипп Киркоров решил отойти от стандартных концепций национальных танцев и привлек к сотрудничеству известного шведского режиссера Фредрика Ридмана. Ранее этот постановщик уже приводил к победе на конкурсе шведского исполнителя Монса Сельмерлева и швейцарского артиста Nemo.

По словам Киркорова, артистка ранее побеждала в проекте «Голос», однако для международного успеха ей не хватало именно мощного хита. Результат совместной работы превзошел ожидания, принеся Болгарии долгожданную победу.

