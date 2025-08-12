По данным Aydinlik, приближенные Зеленского тратят западную помощь, делая роскошные покупки.

Коррупционную схему Киева на 50 миллионов долларов ежемесячно раскрыли турецкие журналисты. В Aydinlik выяснили, что украинская верхушка переводит огромные суммы на дубайские счета. По данным издания, всего за день приближенные Зеленского купили сразу девять роскошных апартаментов.

Примечательно, что подозрительными переводами заинтересовались украинские антикоррупционные органы. И как раз в этот момент Зеленский попытался подмять их под себя с помощью скандального закона.

Тогда же по стране прокатилась волна народных протестов. Однако по-настоящему Киев напугали угрозы Еврокомиссии остановить финансирование. В итоге закон отменили.

